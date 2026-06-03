Il ministro delle Infrastrutture ha affermato che il biofuel dovrebbe essere equiparato all'elettrico per accelerare la decarbonizzazione del trasporto su strada. La proposta mira a riconoscere tutte le tecnologie di combustibile sostenibile, senza privilegiare un'unica soluzione. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma si punta a un quadro normativo che favorisca l'uso di biocarburanti in parallelo con le energie rinnovabili.

Passo avanti verso il riconoscimento di tutte le tecnologie, quindi non solo quella elettrica, con l'obiettivo di accelerare la decarbonizzazione del trasporto su strada. In pratica, il via libera ufficiale ai biocarburanti, punto fermo delle pressioni italiane, e ai carburanti sintetici. Massimiliano Salini (in foto), vicepresidente del gruppo Ppe al Parlamento Ue, ha presentato in Commissione ambiente, come relatore, il rapporto sulla proposta di revisione del regolamento sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni. Se le verifiche avvengono solo allo scarico, l'auto elettrica emette zero, «ma se si guarda a tutto il ciclo di vita - ricorda - le cose cambiano: se si considera zero per l'elettrico, lo stesso deve valere per il biocarburante il cui ciclo di vita è molto sostenibile». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salini: "Biofuel sia come l’elettrico"

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