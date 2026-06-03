Salerno al via il rifacimento della segnaletica orizzontale | si parte da via Roma

Notizia in breve

A Salerno sono iniziati i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale, con il primo intervento in via Roma. Le operazioni prevedono la verniciatura di linee e simboli sulla strada, per migliorare la visibilità e la sicurezza della viabilità. La durata dei lavori e le eventuali deviazioni non sono state specificate. La riqualificazione interessa le principali arterie cittadine e si svolge durante le ore diurne.