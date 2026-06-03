Salerno al via il rifacimento della segnaletica orizzontale | si parte da via Roma
A Salerno sono iniziati i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale, con il primo intervento in via Roma. Le operazioni prevedono la verniciatura di linee e simboli sulla strada, per migliorare la visibilità e la sicurezza della viabilità. La durata dei lavori e le eventuali deviazioni non sono state specificate. La riqualificazione interessa le principali arterie cittadine e si svolge durante le ore diurne.
Sono partiti questa mattina i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale a Salerno. Ad annunciarlo è stato il sindaco Vincenzo De Luca, che ha comunicato l’avvio degli interventi da via Roma, primo tratto interessato dal programma di manutenzione che coinvolgerà progressivamente l’intero territorio cittadino. L’operazione rientra nelle attività di riqualificazione urbana promosse dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e il decoro cittadino. «Sono cominciati questa mattina gli interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale in città. Siamo partiti da via Roma, poi gli interventi proseguiranno progressivamente in tutta la città. 🔗 Leggi su Zon.it
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