Salerno al via il rifacimento della segnaletica orizzontale | l' annuncio di De Luca
A Salerno sono iniziati questa mattina i lavori per rifare la segnaletica orizzontale sulle strade della città.
Sono cominciati questa mattina gli interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale a Salerno. Ad annunciarlo, sui social, è direttamente il sindaco Vincenzo De Luca, che spiega: “Siamo partiti da via Roma, poi gli interventi proseguiranno progressivamente in tutta la città. È un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Sono cominciati questa mattina gli interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale in città. Siamo partiti da via Roma, poi gli interventi proseguiranno progressivamente in tutta la città. È un lavoro importante per recuperare la dignità urbana e per costr facebook
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