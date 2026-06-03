Salerno al via il rifacimento della segnaletica orizzontale | l' annuncio di De Luca

A Salerno sono iniziati questa mattina i lavori per rifare la segnaletica orizzontale sulle strade della città.

Sono cominciati questa mattina gli interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale a Salerno. Ad annunciarlo, sui social, è direttamente il sindaco Vincenzo De Luca, che spiega: “Siamo partiti da via Roma, poi gli interventi proseguiranno progressivamente in tutta la città. È un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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