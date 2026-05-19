Proseguono a Fiorenzuola gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale

Da ilpiacenza.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fiorenzuola d’Arda sono in corso interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale in varie zone della città. Questi lavori fanno parte di un più ampio piano di manutenzione urbana, volto a migliorare la sicurezza sulle strade. L’intervento riguarda diverse aree strategiche e viene portato avanti dall’Amministrazione comunale. La manutenzione si inserisce in un programma più ampio di interventi sulla viabilità e sulla segnaletica cittadina.

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Proseguono in questi giorni, a Fiorenzuola d’Arda, gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale in numerose aree strategiche della città, nell’ambito di un più ampio programma di manutenzione urbana e miglioramento della sicurezza stradale promosso dall’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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proseguono a fiorenzuola gliPlayoff Eccellenza. Al Terre non basta l’uomo in più. Solo 0-0, passa il Fiorenzuolafiorenzuola 0 terre di castelli 0 (dopo i supplementari) FIORENZUOLA: Cantoni, Dellagiovanna, Macchioni, La Vigna, Zucchini (59’ Varoli), Benedetti, Caradonna (73’ Parisi), Postiglioni (59’ Morrone),. msn.com

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