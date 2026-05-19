Proseguono a Fiorenzuola gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale

A Fiorenzuola d’Arda sono in corso interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale in varie zone della città. Questi lavori fanno parte di un più ampio piano di manutenzione urbana, volto a migliorare la sicurezza sulle strade. L’intervento riguarda diverse aree strategiche e viene portato avanti dall’Amministrazione comunale. La manutenzione si inserisce in un programma più ampio di interventi sulla viabilità e sulla segnaletica cittadina.

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