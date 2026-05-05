Nicolao | In via Roma manca parte della segnaletica orizzontale

In via Roma si registrano alcune mancanze nella segnaletica orizzontale, come segnalato dal vice presidente della prima circoscrizione. Secondo quanto dichiarato, alcune parti della segnaletica risultano assenti, rendendo difficile la comprensione delle indicazioni stradali. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità comunali, che non hanno ancora effettuato interventi per il ripristino. La situazione è stata descritta come incomprensibile dallo stesso rappresentante locale.

“In via Roma manca parte della segnaletica. E' incomprensibile - dice Antonio Nicolao vice presidente della prima circoscrizione - che l'amministrazione comunale non disponga il ripristino della segnaletica orizzontale. Le corsie preferenziali, quelle utilizzate dagli autobus in entrambe le due.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Restyling della segnaletica orizzontale, dal 16 marzo sarà interessato viale MellusiTempo di lettura: 2 minutiA partire dalle ore 20:00 di lunedì 16 marzo, lungo viale Mellusi, limitatamente al lato destro della carreggiata nel senso... Mobilità sostenibile in città, segnaletica orizzontale deteriorata con rischi per i pedoniBRINDISI - Deterioramento segnaletica orizzontale con riduzione sicurezza per pedoni.