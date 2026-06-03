Nel 1990, la Salernitana ha vinto il suo primo campionato di serie B dopo 23 anni di attesa. La squadra ha ottenuto il risultato grazie a una compattezza di gruppo consolidata durante tutta la stagione. La tifoseria ha avuto un ruolo decisivo, sostenendo la squadra con presenze costanti e entusiasmo che hanno spinto i giocatori a dare il massimo in ogni partita.

Come ha fatto Ansaloni a costruire un gruppo così compatto? Quali elementi hanno reso la tifoseria determinante in quella stagione? Cosa ha cambiato davvero quel ritorno in Serie B per il club? Perché quel trionfo è diventato il simbolo della Bersagliera??? In Breve Guida tecnica Ansaloni gestisce un gruppo compatto per il successo stagionale Il 3 giugno 1990 la città di Salerno celebra il trionfo granata La promozione interrompe un'assenza dalla Serie B durata 23 anni Il s . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salernitana, il trionfo del 1990: fine dell’attesa dopo 23 anni

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