La Rondinella è in Serie D | festa a Firenze Il trionfo dopo un’attesa lunga vent’anni

Alle 17 di ieri, al termine di una partita che ha concluso una lunga attesa, la squadra di calcio locale ha superato gli avversari e conquistato la promozione in Serie D. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e gli abitanti della città, che hanno festeggiato nel centro cittadino. La squadra torna in una categoria nazionale dopo vent’anni, portando con sé la soddisfazione di un risultato importante raggiunto sul campo.

Firenze, 12 aprile 2026 – Al triplice fischio, un traguardo storico accende il cuore pulsante di Firenze: la Rondinella Marzocco, la seconda squadra della città, torna ufficialmente in Serie D. Con due giornate d’anticipo sulla conclusione del campionato di Eccellenza, la compagine biancorossa mette la firma su una stagione dominata con grinta e qualità. Dopo anni di attesa, lo storico club del Torrino riabbraccia la serie D, coronando un percorso fatto di programmazione e passione pura. La festa può finalmente cominciare: il volo della Rondine, oggi, non conosce confini. «Vedere la Rondinella ipotecare il titolo con questo anticipo è la giusta ricompensa per un gruppo che ha saputo onorare la maglia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Rondinella è in Serie D: festa a Firenze, “Il trionfo dopo un’attesa lunga vent’anni” Oro nell’inseguimento a squadre Trionfo dell’Italia dopo vent’anniDavide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti recuperano in finale quasi 7 decimi ai campioni del mondo degli Stati Uniti e vincono la 24ª... Finley, la Grande Festa fa ballare l’Alcatraz: dopo vent’anni tutto è ancora possibileMilano, 1 aprile 2026 – ‘Finley is not dead’ recita la maglietta indossata dal bassista Ivan Moro.