Il sorpasso dell’Inter | fine del regno Juventus dopo 51 anni

Dopo oltre cinque decenni, il campionato di calcio ha visto il sorpasso di una squadra sull’altra, interrompendo un lungo dominio. La squadra che fino a poco tempo fa manteneva il primo posto è stata superata, segnando una svolta nella classifica stagionale. La Juventus, che aveva dominato per 51 anni, si trova ora dietro a una rivale che ha conquistato la vetta. Questa inversione di posizione rappresenta un cambiamento significativo nel panorama sportivo.

La storia ha una memoria lunga e, talvolta, sceglie scenari identici per consumare i suoi ribaltoni più feroci. Mentre il tabellino recita un pirotecnico successo dell’ Inter sul campo di un Como mai domo, il boato che accompagna il gol di Denzel Dumfries al minuto 72 porta con sé un’eco che scuote le fondamenta del calcio italiano. Non è solo il sigillo su uno Scudetto ormai cucito sul petto, ma un sorpasso epocale ai danni della Juventus nella classifica dei gol segnati in Serie A: 5465 a 5464. È la fine di un’egemonia statistica durata quasi 51 anni, un’ascesa costruita sulla fame di un gruppo che non si accontenta di vincere, ma vuole riscrivere ogni gerarchia del potere calcistico.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Il sorpasso dell’Inter: fine del regno Juventus dopo 51 anni Inter, record e sorpasso alla Juventus dopo mezzo secolo! I nerazzurri raggiungono questo incredibile traguardo in Serie Adi Francesco AlipertaInter, raggiunto un record incredibile in Serie A: superata la Juventus in questa assurda classifica. Leggi anche: Collovati durissimo dopo Inter Juventus: «È la fine del calcio. Rocchi si dimetta. Mi aspetto questo da Bastoni e Chivu»