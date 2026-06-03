Sale le scale fiuta e disinnesca esplosivi | i carabinieri di Bari accolgono il cane robot Saetta

Un concentrato di alta ingegneria e intelligenza artificiale ha fatto ufficialmente il suo ingresso nella caserma "Bergia" di Bari, a disposizione dell'Arma dei Carabinieri. Si chiama Saetta ed è il primo cane robot in dotazione al Comando Provinciale dei Carabinieri, un drone terrestre. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Segui gli aggiornamenti su Bari.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A 34 anni dalla strage di Capaci, ecco la nostra ricostruzione 3D dellattentato a Giovanni Falcone

Notizie e thread social correlati

Pavia, il cane robot Saetta veglia sulla sicurezza alla Milano-SanremoA Pavia, il 21 marzo 2026, i carabinieri hanno presentato il cane robot 'Saetta' per vigilare sulla sicurezza durante la partenza della...

Cane scappa di casa e vaga tra le auto: i carabinieri lo accolgono in casera. La storia nel MilaneseI carabinieri della stazione di Trezzo sull’Adda, nel Milanese, hanno rintracciato e preso in custodia una cagnolina smarrita che si aggirava tra le...