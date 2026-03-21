Pavia il cane robot Saetta veglia sulla sicurezza alla Milano-Sanremo

A Pavia, il 21 marzo 2026, i carabinieri hanno presentato il cane robot 'Saetta' per vigilare sulla sicurezza durante la partenza della Milano-Sanremo. Il dispositivo è equipaggiato con telecamere e braccia robotiche e viene utilizzato dal suo conduttore per controllare oggetti in modo sicuro. La presenza del robot si inserisce nelle misure di sicurezza adottate in occasione dell'evento.

Pavia, 21 marzo 2026 - Per garantire la sicurezza alla p artenza pavese della Milano-Sanremo è arrivato anche un "aiutante speciale" dei carabinieri: il cane robot 'Saetta', dotato di telecamere e braccia robotich e, utilizzato dal suo 'conduttore' per controllare oggetti in sicurezza. E dopo l'intervento per uno zaino abbandonato, ha attirato l'attenzione anche dei più giovani. I carabinieri della Stazione di Pavia, impegnati nei servizi di ordine pubblico in occasione della presentazione degli equipaggi della gara ciclistica Milano-Sanremo, partita da Pavia nella mattinata di oggi, sabato 21 marzo, hanno notato uno zaino abbandonato in via Sant'Agostino, a pochi passi dalla piazza della Vittoria gremita di gente per la manifestazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, il cane robot Saetta veglia sulla sicurezza alla Milano-Sanremo Articoli correlati Leggi anche: Milano-Sanremo 2026, si parte ancora da Pavia: ecco le tappe lombarde e le modifiche alla viabilità Peanut, il cane che veglia la sorella in attesa dell’autobusIn un mattino di ordinaria routine, un Golden Retriever di nome Peanut si è unito alla sua sorella umana per attendere l’arrivo del mezzo scolastico. Contenuti utili per approfondire Pavia il cane robot Saetta veglia sulla... Pavia, il cane robot Saetta veglia sulla sicurezza alla Milano-SanremoUno zaino abbandonato a pochi passi da piazza della Vittoria, gremita di gente per la paretnza della Classicissima, ha fatto scattare l'intervento degli artificieri ... ilgiorno.it Milano-Sanremo 2026: dove parte e dove passa? Orari, strade chiuse, mappa del percorso cittadino a PaviaOltre ad essere sede di partenza, Pavia ospita anche la presentazione delle squadre: l'appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, è per venerdì 20 marzo 2026 alle ore 17.00 in piazza Vittoria dove ... mentelocale.it