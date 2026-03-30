I carabinieri della stazione di Trezzo sull’Adda, nel Milanese, hanno rintracciato e preso in custodia una cagnolina smarrita che si aggirava tra le auto in strada. Il cane era scappato di casa ed è stato trovato nel territorio di competenza dei militari, che lo hanno portato in caserma in attesa di contattare i proprietari.

La cagnolina, una maltese smarrita in via Cavour, è stata salvata e accudita dai carabinieri prima di riabbracciare il padrone I carabinieri della Stazione di Trezzo sull’Adda (Milano) hanno ritrovato una cagnolina smarrita nel loro territorio. Protagonista della vicenda è Asia, una piccola cagnolina di razza maltese che, nella mattinata di domenica si è ritrovata sola e disorientata a vagare tra i pericoli del traffico cittadino. Tutto è iniziato quando alcuni passanti hanno notato l'animale correre avanti e indietro lungo i marciapiedi di via Cavour. La cagnolina, visibilmente spaventata e senza guida, rischiava seriamente di finire sotto le auto in transito, mettendo a repentaglio non solo la propria vita ma anche la sicurezza degli automobilisti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Cane scappa di casa e vaga tra le auto: i carabinieri lo accolgono in casera. La storia nel Milanese

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