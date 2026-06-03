Quest'anno, il 2 giugno, Festa della Repubblica, è stato celebrato senza molta retorica, ricordando il referendum di ottant’anni fa in cui gli italiani votarono per la Repubblica. Durante la cerimonia, un rappresentante ha affermato che ci sono persone che non credono nella patria. Non sono state segnalate altre iniziative pubbliche o eventi ufficiali. La giornata si è svolta con un tono più sobrio rispetto a passate occasioni.

C'è poca retorica nel modo in cui quest'anno è arrivato il 2 giugno, la Festa della Repubblica che fa memoria del referendum di ottant'anni fa, quando gli italiani scelsero la Repubblica. Sia a sinistra che nel centrodestra, l'impressione è che nulla oggi sia dato per scontato, forse anche per la temperie internazionale che proietta ogni giorno le sue ombre sul Paese. E così ecco il sindaco, Giuseppe Sala, e il presidente della Regione, Attilio Fontana, sottolineare il bisogno di guardare in un modo nuovo al 2 giugno. Ciascuno a suo modo. «Il 2 Giugno è importante anche se penso che a volte gli Italiani non gli diano il peso sufficiente, non la sentono come forse dovrebbero, tra nostalgici dei tempi che furono e chi magari fa fatica a accettare l'idea di patria, di Tricolore» osserva Sala in piazza Duomo, a margine dei festeggiamenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sala: "C'è chi non crede nella patria"

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