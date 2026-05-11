Un operaio kosovaro residente da anni nella Bassa bresciana è stato arrestato dopo essere stato condannato nel suo paese d’origine. Nonostante fosse a conoscenza della pena da scontare, l’uomo continuava a vivere e lavorare in Italia. L’arresto è stato effettuato in seguito a un procedimento legale che ha portato all’esecuzione della condanna già emessa nel suo paese d’origine.

Borgo San Giacomo (Brescia) – Da anni lavorava e viveva in Bassa bresciana, pur sapendo di dovere scontare una pena nella sua nazione di origine. Così i carabinieri della stazione di Borgo San Giacomo hanno dato esecuzione a un mandato di arresto internazionale emesso il 12 gennaio 2026 dalla Corte Penale di Peje (Kosovo), nei confronti di un cittadino kosovaro di 37 anni, operaio edile. L’accusa, per lui, è quella di tentato omicidio per eccesso di difesa, secondo le leggi del Kosovo, dove ha commesso il reato. L’uomo era ricercato in campo internazionale in quanto destinatario di un provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria kosovara a seguito di una condanna definitiva a un anno di reclusione, con residuo pena pari a 9 mesi e 14 giorni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Operaio nella Bassa bresciana, accoltellatore in patria: arrestato kosovaro condannato in patria

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