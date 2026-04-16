Fiorentina Vanoli crede nella rimonta contro il Crystal Palace | Vogliamo fare qualcosa che può rimanere nella storia di un’annata difficile

Prima del match di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace, l’allenatore della Fiorentina ha dichiarato che la squadra crede nella possibilità di rimontare. Ha sottolineato l’obiettivo di fare qualcosa che possa restare nella storia di una stagione complicata. La squadra si sta preparando per una partita decisiva, che potrebbe determinare il proseguimento della competizione europea.

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