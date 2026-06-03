Sal Da Vinci mette a tacere le critiche | Ignoranti che scrivono pu**anate Io canto per il cuore della gente non per chi ha il veleno in corpo

Sal Da Vinci ha risposto alle critiche online definendole “pu**anate” e accusando gli utenti di avere “il veleno in corpo”. L’artista ha dichiarato di cantare per il cuore della gente e non per chi scrive commenti negativi. Dopo un successo improvviso e crescente, il cantante sta vivendo un momento di grande popolarità. La polemica si è accesa sui social, dove sono stati pubblicati alcuni commenti di insulti e critiche.

Travolto e stravolto da un successo tanto meritato quanto inaspettato ed esponenziale. Sal Da Vinci - all'anagrafe Salvatore Michael Sorrentino - sta vivendo una nuova primavera. Il vincitore del Festival di Sanremo 2026 ora è tornato con un nuovo disco che si intitola proprio come la canzone che. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2026 - Sal Da Vinci e Michele Zarrillo cantano Cinque giorni

Notizie e thread social correlati

“C’è un repertorio di canzoni della camorra? Dire che brani come il mio non dovrebbero vincere Sanremo è come dare dell’imbecille a chi mi ha votato”: Sal Da Vinci a BelveStasera su RaiDue va in onda una puntata di Belve in cui sarà presente Sal Da Vinci, uno dei protagonisti.

“Papà e nonno famosi e io…”. Francesco, chi è e cosa fa il figlio di Sal Da VinciFrancesco Sorrentino, conosciuto come FDV, è il figlio di Sal Da Vinci, cantante e attore napoletano.

Temi più discussi: Sal Da Vinci, il nuovo album dopo Sanremo è l'azzardo di chi ha smesso di sperare: troppa la paura del flop. La recensione di Per sempre sì; Sal Da Vinci canta Poesia e lancia il nuovo album; Sal Da Vinci e Ambra, l'abbraccio dopo 30 anni: Sei una ragazza fantastica - VIDEO; Sal Da Vinci: La canzone alta è quella che emoziona (di A. Marrocco).

Sal Da Vinci salirà sul palco dell’ #Eurovision 2026 in ventiduesima posizione grazie a un sorteggio considerato favorevole. La finale di Vienna mette in gara 25 Paesi e riporta l’Australia tra i protagonisti dopo l’ultima assenza. ift.tt/AW6d3El x.com

Che schifo Sal Da Vinci reddit

Sal Da Vinci star (anche) in TV, la decisione della Rai: cosa faràIl cantante di Per sempre sì potrebbe entrare nei palinsesti del primo canale con uno show tutto suo. Diventando così il vero erede del 'collega' Gigi D'Alessio. libero.it

Sal Da Vinci, domani il nuovo album Per sempre sì e il singolo PoesiaContinua l'anno magico di Sal Da Vinci: saranno disponibili da domani il nuovo album Per sempre sì e il singolo Poesia. Poi, il tour. spettakolo.it