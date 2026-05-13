Papà e nonno famosi e io… Francesco chi è e cosa fa il figlio di Sal Da Vinci

Francesco Sorrentino, conosciuto come FDV, è il figlio di Sal Da Vinci, cantante e attore napoletano. Ha scelto di usare uno pseudonimo artistico e si occupa di musica. La sua identità è legata alla notorietà del padre, ma ha intrapreso una carriera nel settore dello spettacolo. La sua presenza pubblica si lega sia alla famiglia che alla scena musicale italiana.

Francesco Sorrentino, in arte FDV, porta sulle spalle un cognome che a Napoli e nel mondo dello spettacolo ha un peso particolare. Figlio di Sal Da Vinci e nipote di Mario Da Vinci, è cresciuto dentro una famiglia in cui la musica non è mai stata soltanto un mestiere, ma una lingua quotidiana, un’eredità affettiva e professionale. Una dinastia artistica, certo, ma anche una sfida continua per chi, come lui, ha scelto di costruire un percorso personale senza restare schiacciato dal confronto. Essere figlio e nipote d’arte, infatti, può aprire porte, ma non cancella la necessità di dimostrare talento, disciplina e identità. Lo ha spiegato lo...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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SPALLETTI SCATENATO COL FIGLIO DI SAL DA VINCI ||| CANTA E BALLA 'PER SEMPRE SÌ'

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