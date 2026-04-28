Stasera su RaiDue va in onda una puntata di Belve in cui sarà presente Sal Da Vinci, uno dei protagonisti. Il cantante, vincitore di Sanremo, si è espresso riguardo ai brani considerati appartenenti alla camorra, affermando che alcuni pezzi non dovrebbero partecipare al festival. In vista dell’Eurovision, dove rappresenterà l’Italia, ha deciso di raccontarsi e di commentare pubblicamente alcune sue opinioni.

Sal Da Vinci sarà uno dei protagonisti della puntata di Belve in onda questa sera su RaiDue. Il vincitore di Sanremo ha deciso di raccontarsi a Francesca Fagnani quando mancano ormai pochi giorni all’Eurovision, dove rappresenterà l’Italia. E puntuali ecco le anticipazioni della chiacchierata. “Dopo il trionfo al Festival si è anche scatenato un dibattito, anche con firme prestigiose, sul testo della sua canzone”, indaga Fagnani. “Eh, troppo!”, la risposta del cantante. E sulle parole di Aldo Cazzullo “potrebbe essere la colonna sonora di un matrimonio della camorra”, Da Vinci si chiede: “ Ma perché c’è un repertorio delle canzoni della camorra? Non ho voluto replicare a questo tipo di provocazioni ed ho chiesto anche ai miei fan di non farlo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è un repertorio di canzoni della camorra? Dire che brani come il mio non dovrebbero vincere Sanremo è come dare dell’imbecille a chi mi ha votato”: Sal Da Vinci a Belve

Notizie correlate

Sal Da Vinci a Belve: «C’è un repertorio della camorra? Cazzullo offende chi mi ha votato»Seduto di fronte a Francesca Fagnani, il cantante ha affrontato per la prima volta le parole di Aldo Cazzullo, che aveva definito il suo brano Per...

Sal Da Vinci a Belve, la replica a Cazzullo: “C’è un repertorio della camorra? Offende chi mi ha votato”Ospite a Belve, nella puntata in onda il prossimo 28 aprile, Sal Da Vinci ha replicato per la prima volta ad Aldo Cazzullo.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Sal Da Vinci a Belve : C’è un repertorio della camorra? Cazzullo offende chi mi ha votato; C'è un repertorio della Camorra? Offende chi mi ha votato. Sal Da Vinci a Belve risponde a Cazzullo; Belve, Sal Da Vinci non mantiene le promesse e replica alle dichiarazioni di Aldo Cazzullo; Sal Da Vinci a Belve, la replica a Cazzullo: C'è un repertorio della camorra? Offende chi mi ha votato.

C’è un repertorio di canzoni della camorra? Dire che brani come il mio non dovrebbero vincere Sanremo è come dare dell’imbecille a chi mi ha votato: Sal Da Vinci a ...Sal Da Vinci sarà uno dei protagonisti della puntata di Belve in onda questa sera su RaiDue. Il vincitore di Sanremo ha deciso di raccontarsi a Francesca Fagnani quando mancano ormai pochi giorni ... ilfattoquotidiano.it

Sal Da Vinci a Belve : «C’è un repertorio della camorra? Cazzullo offende chi mi ha votato»Nell’intervista con Francesca Fagnani, in onda il prossimo 28 aprile, il cantante replica per la prima volta ad Aldo Cazzullo dopo le polemiche su Sanremo ... vanityfair.it

Sal Da Vinci si confessa a Belve, ecco cosa ha rivelato: tutte le anticipazioni dell'intervista - facebook.com facebook