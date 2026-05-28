Riciclaggio amministrazione giudiziaria per il casinò di Saint-Vincent

Il Tribunale di Torino ha imposto l’amministrazione giudiziaria al casinò di Saint-Vincent, con un decreto notificato oggi. Si tratta del primo caso di questo tipo per una casa da gioco. La decisione riguarda la gestione dell’attività e il controllo delle operazioni economiche dell’ente. La misura mira a verificare eventuali illeciti di riciclaggio collegati alla struttura.

Il Tribunale di Torino ha disposto l’amministrazione giudiziaria per il casinò di Saint-Vincent. Il decreto, il primo applicato a una casa da gioco, è stato notificato oggi. È stato emesso in relazione alle indagini della guardia di finanza, coordinate dalla procura di Aosta, su un sistema di riciclaggio incentrato sulla casa da gioco valdostana, nell’ambito delle quali a dicembre scorso erano state indagate una trentina di persone, tra cui alcuni dipendenti del Casinò e sequestrati 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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