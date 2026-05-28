Riciclaggio il Casinò di Saint-Vincent in amministrazione giudiziaria

Il Casinò di Saint-Vincent è stato messo sotto amministrazione giudiziaria dalla Gdf di Aosta, che ha eseguito un decreto del Tribunale di Torino. La misura è stata adottata ai sensi dell’articolo 34 del Codice Antimafia e riguarda un’inchiesta per riciclaggio. Al momento, non sono stati forniti dettagli su eventuali indagati o sviluppi dell’indagine.

La Gdf di Aosta ha eseguito un decreto emesso dal Tribunale di Torino ai sensi dell’articolo 34 del Codice Antimafia. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica rappresenta la prima applicazione dello strumento dell’amministrazione giudiziaria ad una casa da gioco utilizzata per il riciclaggio di proventi illeciti e per lo scambio di valori in esecuzione di accordi di natura criminosa. L’operazione odierna rappresenta la prosecuzione delle indagini economico-finanziarie condotte dal Nucleo PEF di Aosta, su delega e con il coordinamento della Procura della Repubblica, che avevano fatto emergere un articolato sistema di riciclaggio legato alla casa da gioco valdostana. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Casinò di Saint-Vincent sotto amministrazione giudiziaria

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