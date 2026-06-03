Notizia in breve

Il Circolo Centro Polivalente di Sant'Agata, frazione di Scarperia e San Piero, organizza l'edizione 2026 della Sagra della fragola il 6 e 7 giugno. La manifestazione si svolgerà nel fine settimana con eventi e degustazioni dedicate al frutto locale. La sagra è una tradizione che si ripete annualmente nella frazione e attira visitatori da tutta la regione. La data è stata confermata per il primo fine settimana di giugno.