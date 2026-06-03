Sagra della fragola
Il Circolo Centro Polivalente di Sant'Agata, frazione di Scarperia e San Piero, organizza l'edizione 2026 della Sagra della fragola il 6 e 7 giugno. La manifestazione si svolgerà nel fine settimana con eventi e degustazioni dedicate al frutto locale. La sagra è una tradizione che si ripete annualmente nella frazione e attira visitatori da tutta la regione. La data è stata confermata per il primo fine settimana di giugno.
Il Circolo Centro Polivalente di Sant'Agata, frazione del Comune di Scarperia e San Piero, si prepara a ospitare l'edizione 2026 della, in programma nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 giugno. Il menù della manifestazione celebra i sapori tipici della zona, offrendo ai. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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