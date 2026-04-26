Presentata la nuova edizione della Festa della fragola di Buttapietra

Mercoledì 22 aprile si è tenuta nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero la presentazione della seconda edizione di “Fragolosa”, la festa dedicata alla fragola di Buttapietra. La manifestazione si svolgerà dal primo al 3 maggio e rappresenta un appuntamento annuale che coinvolge la comunità locale e i produttori della zona.

È stata presentata mercoledì 22 aprile nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la seconda edizione di “Fragolosa”, festa della fragola di Buttapietra, in programma dal primo al 3 maggio. La festa, che si terrà in piazza Roma, ha l'obiettivo di promuovere una delle eccellenze ortofrutticole della.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate "Fragolosa", la Festa della Fragola a ButtapietraA Buttapietra, nel veronese, torna la Festa della Fragola con la sua seconda edizione, in programma dall’1 al 3 maggio 2026. Festa della Fragola: via alla 37ª edizione tra solidarietà e inclusione? Cosa sapere La 37a Festa della Fragola inizia sabato 25 aprile a Monigo con Bimbinfragola. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Presentata la nuova edizione della Festa della fragola di Buttapietra; Come partecipare alla nuova edizione della Festa della Nascita; Presentata la quarta edizione del Festival del Verde: dal 4 al 24 maggio tre settimane dedicate alla biodiversità urbana; FORTE, FORTISSIMO spring & summer 2026. 5 Passi in Val Carlina, presentata la nuova edizioneIl prossimo 23 agosto la 5 Passi in Val Carlina taglierà il traguardo della 17ª edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più identitari dell’Appennino bolognese. Partenza da Vidiciatico, ... lanazione.it Calendimaggio, si comincia. Presentata la nuova giuria che sceglierà il vincitoreAssisi: ne fanno parte Il regista e scrittore Ascanio Celestini, il direttore di coro . Maurizio Sacquegna e il professor Umberto Longo, docente di Storia medievale alla Sapienza. lanazione.it Oggi per la Festa della Liberazione collegamento con @telegiornaledisicilia con cibo sole divertimento ed il pareggio del Palermo che ci piazza al quarto posto per i playoff CrediAmoci - facebook.com facebook #DanielaFumarola alla manifestazione per la Festa della Liberazione: «Dobbiamo realizzare l’Unione dei popoli come siamo riusciti a costruire la Repubblica nel ‘45. Compattandoci nella difesa della democrazia liberale, del protagonismo della persona e del x.com