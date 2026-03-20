Sabrina Carpenter ha messo al suo posto a un utente X decisamente Manchild

Sabrina Carpenter ha risposto a un utente su una piattaforma online, definendolo “Manchild” dopo aver ricevuto una critica. La cantante, nota per il suo stile “Short n’ Sweet”, ha dimostrato di saper affrontare le provocazioni senza esitazioni, mantenendo un atteggiamento deciso e diretto. La scena si è svolta sui social media, dove Carpenter ha risposto a tono alla persona che aveva espresso un commento negativo.

Sabrina Carpenter sarà pure “Short n’ Sweet”, ma sa di certo rispondere a tono a chi la critica immotivatamente. Martedì 17 marzo, la popstar ha risposto a un utente di X che non aveva gradito il testo della sua hit Manchild. «Le donne dicono sempre “gli uomini sono inutili”, ma Sabrina Carpenter è alta solo un metro e mezzo, può persino salire su un SUV di medie dimensioni senza aiuto». Il suo astio nei confronti della cantante deriva da un video, ormai virale, della sua esibizione al Lollapalooza del 15 marzo. Nella clip, Sabrina canta insieme al pubblico, che ripete con lei aggettivi non proprio lusinghieri, seppur scherzosi, destinati al sesso maschile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sabrina Carpenter ha messo al suo posto a un utente X decisamente “Manchild” Articoli correlati Sabrina Carpenter: lo spot al Super Bowl e il possibile tour in ItaliaClasse 1999, Sabrina Carpenter ha trasformato il suo passato da stellina Disney in un impero pop da 6 miliardi di streaming. Grammy Awards 2026: Sabrina Carpenter è la prima performer ufficialeSabrina Carpenter è la prima artista annunciata come performer per i Grammy Awards 2026, che andranno in onda in diretta dalla Crypto. Altri aggiornamenti su Sabrina Carpenter Temi più discussi: Ombretto glicine, la nuance più audace tra le sfumature naturali che illumina il viso e esalta l'incarnato questa primavera; Lo scontro di Chappell Roan con i paparazzi alla Settimana della Moda di Parigi è virale; L’effetto Taylor Swift: le vendite di vinili negli Stati Uniti superano il miliardo di dollari per la prima volta dal 1983; Vinile, la riscossa del disco: dagli USA alla Sardegna. Sabrina Carpenter non vuole essere presa sul serioQuando lo scorso giugno la popstar statunitense Sabrina Carpenter mostrò in anteprima la copertina del suo ultimo disco, Man’s Best Friend, su internet ci fu un discreto putiferio. A essere ... ilpost.it Sabrina Carpenter, è uscita la nuova canzone TearsSabrina Carpenter ha pubblicato Tears come secondo singolo estratto dal nuovo album Man’s Best Friend uscito venerdì 29 agosto. Parallelamente, l’artista statunitense (FOTO) ha rilasciato il videoclip ... tg24.sky.it Da Dua Lipa nel 2021 ai Grammys, fino ai red carpet degli Oscar 2026 passando per Sabrina Carpenter che lo indossa per la tappa chilena del suo tour, le pop star amano questa sfumatura intensa e pastello x.com Sabrina Carpenter canta Bad Bunny con indosso la maglia dell'Argentina e condivide il video sui suoi profili social TT | sabrinacarpenter #sabrinacarpenter #badbunny - facebook.com facebook