Sabalenka vs Shnaider | come vedere i quarti del Roland Garros

Notizia in breve

Per seguire in diretta i quarti di finale del Roland Garros tra Sabalenka e Shnaider dall’Italia, bisogna usare un servizio che permette di aggirare il blocco geografico. Si può optare per una rete privata virtuale (VPN) che cambia l’indirizzo IP e consente di accedere a France TV come se si fosse in Francia. La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma di France TV, disponibile anche su dispositivi mobili e computer.