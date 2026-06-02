Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Diana Shnaider quarti di finale WTA Roland Garros 03-06-2026

Da infobetting.com 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aryna Sabalenka affronterà Diana Shnaider nei quarti di finale di Roland Garros. La vincente si qualificherà come ultima semifinalista del torneo. La partita si svolgerà il 3 giugno 2026.

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La sfida tra Aryna Sabalenka e Diana Shnaider definirà l’ultima semifinalista di questa edizione del Roland Garros. Le due giocatrici, al momento di scendere in campo, sapranno già chi sarà l’eventuale avversaria che uscirà dalla partita in programma alle 11 del mattino tra Anna Kalinskaya e Maja Chwalinska. Negli ottavi di finale, bielorussa si è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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