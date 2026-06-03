Roland Garros Sabalenka ko con Shnaider ai quarti

Notizia in breve

Aryna Sabalenka si è fermata ai quarti di finale di Roland Garros, eliminata dalla tennista russa Shnaider. La partita si è conclusa con la vittoria di Shnaider, impedendo a Sabalenka di raggiungere le semifinali e di conquistare il suo primo titolo nel torneo parigino. La sconfitta rappresenta un passo indietro per la tennista, che cercava di ottenere il suo primo successo a Parigi.