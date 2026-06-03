Roland Garros Sabalenka ko con Shnaider ai quarti
Aryna Sabalenka si è fermata ai quarti di finale di Roland Garros, eliminata dalla tennista russa Shnaider. La partita si è conclusa con la vittoria di Shnaider, impedendo a Sabalenka di raggiungere le semifinali e di conquistare il suo primo titolo nel torneo parigino. La sconfitta rappresenta un passo indietro per la tennista, che cercava di ottenere il suo primo successo a Parigi.
(Adnkronos) – Si ferma ai quarti di finale il sogno di Aryna Sabalenka doi vincere per la prima volta in carriera al Roland Garros. La bielorussa, numero uno del mondo e prima testa di serie, cede alla russa Diana Shnaider, numero 23 del ranking Wta e 25 del seeding, con il punteggio di 3-6, 7-5,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Aryna Sabalenka vs Diana Shnaider - French Open Quarterfinal
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