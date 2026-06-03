Durante un torneo internazionale di tennis, le giocatrici hanno indossato abbigliamento e accessori di marchi di lusso e gioielli pregiati, trasformando l’evento in una passerella di moda. Le atlete sono state fotografate con outfit e dettagli di alta gamma, evidenziando una crescente attenzione all’aspetto estetico oltre alla performance sportiva. Questa tendenza si osserva in diverse competizioni, dove l’immagine delle giocatrici assume un ruolo sempre più rilevante.

Da tempo lo sport non è più soltanto una questione di performance. Le grandi competizioni internazionali si sono trasformate in vere e proprie passarelle, dove l'estetica gioca un ruolo sempre più centrale insieme al risultato agonistico. Ne abbiamo avuto una dimostrazione alle recenti Olimpiadi invernali, quando la pattinatrice Deanna Stellato-Dudek è scesa sul ghiaccio indossando creazioni firmate Oscar de la Renta e portando così l'alta moda in una delle discipline più eleganti del panorama sportivo. La contaminazione tra fashion e sport è ormai evidente anche nelle divise ufficiali delle nazionali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sabalenka, Osaka e gli altri: il tennis si trasforma in passerella con marchi di lusso e gioielli preziosi

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