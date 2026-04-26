A Madrid, le giocatrici Sabalenka e Osaka si affrontano negli ottavi di finale del torneo femminile, mentre sul fronte maschile Darderi e Cobolli sono impegnati nel terzo turno. La competizione prosegue con diverse sfide in programma, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. Entrambe le partite si svolgono sui campi della capitale spagnola, con i tennisti pronti a scendere in campo per avanzare nel torneo.

? Cosa sapere Sabalenka e Osaka si sfidano a Madrid tra gli ottavi di finale femminili.. Darderi e Cobolli scendono in campo per il terzo turno del torneo maschile.. Lunedì 27 aprile 2026, la Caja Magica di Madrid ospiterà una maratona di tennis che vedrà protagonisti gli ottavi di finale del singolare femminile e il terzo turno maschile. Il palinsesto del Mutua Madrid Open per la giornata di domani promette un ritmo serrato su tutti i campi principali della struttura spagnola. Mentre il tabellone maschile prosegue con i match del terzo turno nella parte bassa, le atlete si sfidano per un posto in quartavale. Sul Manolo Santana Stadium, l’azione inizierà alle ore 11 con il confronto tra Casper Ruud e Davidovich Fokina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid Open: Sabalenka e Osaka si sfidano, Darderi e Cobolli in campo

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