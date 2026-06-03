Sabalenka crolla contro Shnaider al Roland Garros | urla gesti di stizza e lacrime È fuori
Sabalenka ha perso contro Shnaider al Roland Garros, lasciando il torneo ai quarti. Dopo aver ceduto dieci giochi di fila, si è mostrata visibilmente frustrata, urlando e facendo gesti di stizza. Durante la partita, ha avuto anche un confronto con il team, e alla fine si è commossa, lasciando il campo con lacrime. La giocatrice bianca ha abbandonato il torneo senza superare il turno.
Il Roland Garros resta un tabù per Sabalenka. Incredibile blackout contro Shnaider: perde 10 game di fila, si infuria col team e saluta Parigi ai quarti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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