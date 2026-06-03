Sabalenka crolla contro Shnaider al Roland Garros | urla gesti di stizza e lacrime È fuori

Notizia in breve

Sabalenka ha perso contro Shnaider al Roland Garros, lasciando il torneo ai quarti. Dopo aver ceduto dieci giochi di fila, si è mostrata visibilmente frustrata, urlando e facendo gesti di stizza. Durante la partita, ha avuto anche un confronto con il team, e alla fine si è commossa, lasciando il campo con lacrime. La giocatrice bianca ha abbandonato il torneo senza superare il turno.