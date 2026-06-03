Russia-Ucraina Zelensky rivendica gli attacchi in Russia | colpiti terminal petrolifero obiettivi militari e autobus
L'Ucraina ha rivendicato un'operazione militare in territorio russo, affermando di aver colpito un terminal petrolifero, obiettivi militari e un autobus. Gli attacchi sono avvenuti mentre proseguono le operazioni militari tra i due paesi, con attacchi che hanno coinvolto anche civili e operatori dei soccorsi. La Russia non ha fornito dettagli ufficiali sui danni o sulle vittime causate. La situazione rimane tesa con scambi di attacchi e rivendicazioni da entrambe le parti.
La guerra traRussia eUcrainacontinua a intensificarsi. Nella notte, l’Ucraina ha condotto una serie di attacchi condronicontro obiettivi strategici in territorio russo, rivendicati direttamente dal presidente ucrainoVolodymyr Zelensky. “Questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia. Tra questi, ilterminal petrolifero di San Pietroburgo“, ha scritto Zelensky su Telegram, sottolineando come la struttura faccia parte dell’industria energetica russa impegnata a sostenere lo sforzo bellico di Mosca. Secondo il presidente ucraino, l’obiettivo si trova a circa 1.100 chilometri dal confine con l’Ucraina. Tra i bersagli colpiti figurerebbero anche strutture militari nella base navale diKronstadt, nei pressi di San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Segui gli aggiornamenti su Russia.
Ucraina, Zelensky non va a Davos. Il paese al buio e al freddo
Notizie e thread social correlati
Ucraina, Zelensky visita i luoghi colpiti a Kiev: "La Russia attacca obiettivi civili"Il presidente ucraino ha visitato le zone di Kiev colpite da un attacco russo durante la notte.
Guerra Ucraina-Russia, Kiev lancia centinaia di droni: 7 morti su bus, terminal petrolifero in fiamme a San PietroburgoNella notte, centinaia di droni sono stati lanciati da Kiev su diverse regioni russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo.
Temi più discussi: Raid ucraini su petrolio russo, giallo sui droni a Zaporizhzhia. Zelensky: Pace prima dell'inverno; Video. Ucraina: attaccata Odessa, Russia prepara escalation dice Zelensky; Zelensky prepara l’Ucraina ad altri anni di guerra contro Mosca; Zelensky accusa la Russia: Rapiscono bambini ucraini e li addestrano a combattere.
L'Ucraina è riuscita a fermare la Russia. E adesso? - Le maree stanno cambiando sul campo di battaglia e l'equilibrio di potere si sta spostando a favore dell'Europa. Putin è a terra ma non è sconfitto, e le sue opzioni si stanno riducendo sempre di più. : r/I reddit
L’Unione Europea torna ad accusare la Russia per gli attacchi contro l’Ucraina. L’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, ha parlato di atti terroristici riprovevoli contro i centri urbani ucraini, con l’obiettivo di colpire il maggior numero possi facebook
Centrate industrie e condomini a Mosca. Zelensky rivendica: La nostra è una risposta giustificata dagli attacchi di Putin. di Maria Vittoria Galassi ? x.com
Kiev: colpo profondo alla Russia. Zelensky rivendica l'operazione e ringrazia la sicurezzaStamani, sabato 23 maggio, Zelensky si fa sentire su Telegram: Kiev, dice, ha sferrato uno dei colpi più profondi alla Russia, arrivando a colpire un impianto a 1.700 chilometri dal confine. tg.la7.it
Zelensky rivendica in un video: Colpiti i servizi segreti russi a Kherson, cento tra mort...AGI - Le Forze speciali Alpha dell'Sbu ucraino hanno colpito il quartier generale dell'Fsb russo e distrutto un sistema di difesa aerea Pantsir-S1 nel territorio temporaneamente occupato dell'Ucraina, ... msn.com