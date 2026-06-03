Russia-Ucraina Zelensky rivendica gli attacchi in Russia | colpiti terminal petrolifero obiettivi militari e autobus

Notizia in breve

L'Ucraina ha rivendicato un'operazione militare in territorio russo, affermando di aver colpito un terminal petrolifero, obiettivi militari e un autobus. Gli attacchi sono avvenuti mentre proseguono le operazioni militari tra i due paesi, con attacchi che hanno coinvolto anche civili e operatori dei soccorsi. La Russia non ha fornito dettagli ufficiali sui danni o sulle vittime causate. La situazione rimane tesa con scambi di attacchi e rivendicazioni da entrambe le parti.