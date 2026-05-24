Il presidente ucraino ha visitato le zone di Kiev colpite da un attacco russo durante la notte. L’attacco ha provocato almeno due morti e numerosi feriti, danneggiando obiettivi civili. Zelensky ha percorso le aree colpite, confermando la presenza di danni e vittime tra la popolazione. L’attacco russo ha interessato diverse zone della capitale, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Nessuna altra informazione sui danni o sulle eventuali responsabilità è stata comunicata.

Volodymyr Zelensky ha visitato i luoghi colpiti dal massiccio attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, causando almeno due morti e decine di feriti. Tra gli edifici danneggiati anche il Museo Nazionale Ucraino di Chernobyl e diverse abitazioni civili. “ Si tratta di obiettivi civili: musei, scuole, semplici appartamenti”, ha dichiarato il presidente ucraino, definendo “ folle ” l’attacco contro il museo inaugurato appena un mese fa per il quarantesimo anniversario di Chernobyl. Secondo Kiev, la Russia avrebbe lanciato circa 600 droni e 90 missili, incluso il missile balistico ipersonico Oreshnik, usato per la terza volta dall’inizio della guerra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky visita i luoghi colpiti a Kiev: "La Russia attacca obiettivi civili"

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Ucraina, Zelensky non va a Davos. Il paese al buio e al freddo

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