Il Kenya e la Russia hanno firmato un accordo per impedire che cittadini kenioti siano arruolati nelle forze armate russe. Durante un incontro a Mosca, il ministro degli Esteri russo e il suo collega kenyano hanno dichiarato che la Russia non recluterà più militari provenienti dal Kenya. La decisione mira a evitare coinvolgimenti diretti dei cittadini keniani in conflitti esterni.

Durante un incontro a Mosca, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il suo omologo del Kenya, Musalia Mudavadi, hanno annunciato che la Russia non recluterà più militari kenioti nel suo esercito. A febbraio, un report dell’intelligence del Paese aveva fatto emergere come il Cremlino avesse reclutato più di mille cittadini per combattere contro l’ Ucraina, assieme a soldati di altri Paesi africani e non, spesso convinti dalle prospettive di guadagno, più che dalla causa in sé. L’inganno della Russia e l’accordo con il Kenya. Secondo quanto riferito dall’esercito di Kiev, che ha catturato diversi soldati stranieri mandati al fronte Vladimir Putin, e come confermato da varie inchieste giornalistiche, non di rado Mosca arruola queste persone con l’inganno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il Kenya ha raggiunto un accordo con la Russia per evitare che i cittadini kenioti vengano arruolati per combattere in Ucraina

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