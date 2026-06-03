Russi incontri con l’autore Si inizia stasera con Matteo Bussola

Da ilrestodelcarlino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera prende il via a Russi una rassegna di incontri con autori, organizzata da Raffaella Sangiorgi e Miranda Blosi. La prima serata sarà dedicata a Matteo Bussola. La manifestazione prevede appuntamenti dedicati alla presentazione di libri e dialoghi con gli scrittori. La serie di incontri si svolge presso locali e librerie della città, coinvolgendo autori di vari generi letterari. La rassegna continuerà con altri incontri previsti nelle prossime settimane.

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Pronte, prontissime Raffaella Sangiorgi titolare del bar Centrale e Miranda Blosi della libreria LibriMi di Russi, propongono la rassegna di incontri col libro e l’autore ‘E..state con noi’. Matteo Bussola, Nicoletta Verna, Davide Morisotto e Deborah Dirani, i protagonisti di quest’edizione, e saranno a Russi rispettivamente i mercoledì 3 (Stasera, ndr), 10, 17 e 24 giugno. Secondo una formula ormai consolidata gli incontri iniziano alle 21.15 in piazza Dante, ma prima chi vuole può fermarsi prima ai tavoli: il bar Centrale cura il servizio bar, vino, birra gelato e cocktail, mentre la rosticceria Furzena propone primi piatti e altro. Gli autori sono presentati da un lettore di Russi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Si parla di: Russi, incontri con l’autore. Si inizia stasera con Matteo Bussola; A Russi torna E…state con noi la rassegna con autori e grandi storie.

matteo bussola russi incontri con lRussi, incontri con l’autore. Si inizia stasera con Matteo BussolaAttesi Nicoletta Verna, Deborah. Dirani e Davide Morisotto. Le organizzatrici Sangiorgi. e Blosi: Aspettiamo i giovani. . ilrestodelcarlino.it

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