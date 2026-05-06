Via a Carlino a Incontri con l' autore | ospite Diego Navarria

Venerdì 8 alle 20 si terrà il primo appuntamento della rassegna “Incontri con l'autore 2026” a Carlino. L'evento vedrà come ospite Diego Navarria, che interverrà in un incontro pubblico. La manifestazione si svolgerà in una location della zona e coinvolgerà i partecipanti in un momento dedicato alla letteratura. L'iniziativa proseguirà con altri incontri programmati nel corso dell'anno.

Per la rassegna “Incontri con l'autore 2026” il primo appuntamento a Carlino si terrà venerdì 8, alle 20.30 nella biblioteca comunale. L'autore protagonista della serata sarà Diego Navarria, nato a Udine ma che vive, da sempre, a Carlino. Navarria è impegnato nella vita sociale, politica e.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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