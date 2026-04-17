Si conclude il ciclo di incontri Pagine verdi– Incontri con l’autore

Si avvia alla conclusione il ciclo di incontri “Pagine verdi – Incontri con l’autore”, che si è svolto in diverse date nel corso delle ultime settimane. L’ultimo appuntamento è previsto per martedì 21 aprile alle ore 18 presso la Casa dell’Energia di Arezzo. Durante l’evento, saranno presenti gli autori e si discuterà delle tematiche affrontate nei loro lavori letterari. La partecipazione è aperta al pubblico.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Si conclude martedì 21 aprile alle ore 18 presso la Casa dell’Energia di Arezzo il ciclo di incontri “ PAGINE VERDI – Incontri con l’autore ”, la rassegna di tre appuntamenti pubblici e gratuiti dedicati a ambiente, sostenibilità e tutela del territorio promossa dalla neonata associazione Seed aps. Il terzo incontro è dedicato al volume “Rapporto Ecomafia 2025” (Edizioni Ambiente) di Enrico Fontana, Responsabile dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente. Sarà lo stesso Fontana a presentare e approfondire i dati e le tendenze più significative emerse dall’ultima edizione del report, con gli interventi di Alessandra Capizzi e Francesco Botti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si conclude il ciclo di incontri “Pagine verdi– Incontri con l’autore” Manolete : la dernière corrida qui a marqué l’histoire Notizie correlate “Pagine verdi – Incontri con l’autore” a Spazio SemeArezzo, 20 febbraio 2026 – Inizia domani, sabato 21 febbraio alle 18 presso Spazio Seme, il ciclo di incontri “Pagine verdi – Incontri con l’autore”,... Al via domani a Spazio Seme il ciclo di incontri “Pagine Verdi”Ambiente e sostenibilità a cura della nuova associazione SEED APS Prende il via domani, sabato 21 febbraio alle ore 18 presso Spazio Seme, il ciclo... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ultimo appuntamento ad Ascoli per la Rassegna Conversazioni sul Novecento del FAI; Curling il Team Retornaz si scioglie | si chiude una pagina per l’Italia quale sarà il futuro?. Si conclude il ciclo di incontri Pagine verdi– Incontri con l’autoreArezzo, 17 aprile 2026 – Si conclude martedì 21 aprile alle ore 18 presso la Casa dell’Energia di Arezzo il ciclo di incontri PAGINE VERDI – Incontri con l’autore, la rassegna di tre appuntamenti ... lanazione.it Si conclude ad Arezzo il ciclo sui Templari: La fine dell’ordine e le sue diramazioniArezzo, 20 novembre 2025 – Si conclude ad Arezzo il ciclo sui Templari: La fine dell’ordine e le sue diramazioni. Nel terzo incontro del ciclo di conferenze organizzato dall’Associazione ... lanazione.it NUOVO ARTBOOK LIMITED EDITION 108 PAGINE DI PURO GODIMENTO VISIVO con un’aggiunta che sigilla l’importanza dell’Arte del caro Autore Franco Brambilla: UN DISEGNO A MANO CON FIRMA!!! Per info: [email protected] facebook Le prime pagine di oggi x.com