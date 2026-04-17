Si conclude il ciclo di incontri Pagine verdi– Incontri con l’autore

Da lanazione.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvia alla conclusione il ciclo di incontri “Pagine verdi – Incontri con l’autore”, che si è svolto in diverse date nel corso delle ultime settimane. L’ultimo appuntamento è previsto per martedì 21 aprile alle ore 18 presso la Casa dell’Energia di Arezzo. Durante l’evento, saranno presenti gli autori e si discuterà delle tematiche affrontate nei loro lavori letterari. La partecipazione è aperta al pubblico.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Si conclude martedì 21 aprile alle ore 18 presso la Casa dell’Energia di Arezzo il ciclo di incontri “ PAGINE VERDI – Incontri con l’autore ”, la rassegna di tre appuntamenti pubblici e gratuiti dedicati a ambiente, sostenibilità e tutela del territorio promossa dalla neonata associazione Seed aps. Il terzo incontro è dedicato al volume “Rapporto Ecomafia 2025” (Edizioni Ambiente) di Enrico Fontana, Responsabile dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente. Sarà lo stesso Fontana a presentare e approfondire i dati e le tendenze più significative emerse dall’ultima edizione del report, con gli interventi di Alessandra Capizzi e Francesco Botti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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