Run 5.30 ecco come cambierà la viabilità in città per la manifestazione podistica

In occasione della manifestazione podistica non competitiva "Run 5.30", che si terrà a Modena venerdì 5 giugno, sono previste modifiche alla viabilità.In particolare, dalle 3 alle 7.30, saranno adottate le deviazioni e sospensioni alla circolazione stradale lungo il percorso e tutti i. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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