La Busto di Sera si prepara a rinnovarsi anche nel 2026, con un percorso che passerà dagli attuali 8 chilometri a 10. La manifestazione podistica, che si svolge ogni anno nella cittadina, ha annunciato l’ampliamento della distanza prevista, mantenendo la sua tradizione di partecipazione popolare. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori, che hanno confermato l’intenzione di aumentare la lunghezza del tracciato per la prossima edizione.

La Busto di Sera guarda avanti e cresce ancora. Per l’edizione 2026, la manifestazione podistica compie un passo importante: il percorso principale passa da 8 a 10 chilometri, segnando un’evoluzione significativa sia dal punto di vista sportivo sia organizzativo, senza però perdere il suo spirito inclusivo e popolare. L’appuntamento è fissato per venerdì 8 maggio al campo Roberto Battaglia di via Correggio. Il ritrovo è previsto alle 19, con partenza alle 20 per runner e adulti, mentre i più piccoli – fino ai 12 anni – scenderanno in pista alle 19.30 su un tracciato da 800 metri. La principale novità riguarda dunque il percorso da 10 chilometri, riservato agli atleti più allenati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Busto di Sera cresce ancora. La manifestazione podistica passa da 8 a 10 chilometri

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