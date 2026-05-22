Gara podistica lavori ed eventi | come cambia la viabilità in città

Il Comune di Arezzo ha comunicato modifiche alla viabilità cittadina in vista di una gara podistica prevista per domenica 24 maggio. Dalle 7 alle 13 sarà vietata la sosta e il transito in via Guido Monaco, dalla piazza omonima fino alla stazione. Inoltre, tra le 9,15 e le 11,30, saranno applicati divieti lungo il percorso della corsa. La città si prepara a ospitare l’evento sportivo, con interventi temporanei per gestire il traffico e garantire la sicurezza dei partecipanti.

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Il Comune di Arezzo annuncia le prossime modifiche a sosta e circolazione. Gara podistica in programma domenica 24 maggio: dalle 7 alle 13 scattano i divieti di sosta e di transito in via Guido Monaco dalla piazza omonima alla stazione mentre dalle 9,15 alle 11,30 lungo il percorso, che verrà. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lavori ed eventi, le modifiche alla viabilità in cittàNel mese di maggio sono previste diverse modifiche temporanee alla viabilità cittadina, per lavori ed eventi. Leggi anche: Lavori, palio e mercati: come cambia la viabilità in città #ViabilitàMO #26aprile #podistica In occasione del 42° anniversario di attività, Lupo Sport organizza oggi domenica 26 aprile la 5000 del Lupo, gara podistica competitiva FIDAL nazionale su circuito omologato di 5 km. dalle ore 14.00 alle ore 18.30: sos x.com Domenica strade chiuse in centro a Palermo per gara podisticaTraffico rivoluzionato domenica 30 marzo, nel centro storico di Palermo. Il Giro podistico Internazionale Città di Palermo - Trofeo della Legalità prevede un percorso di dieci chilometri (cinque giri ... ansa.it Gara podistica. Sport, natura e solidarietàDomenica 30 marzo a Rosia si terrà Corri nella Val di Merse, manifestazione podistica di 13 km organizzata dall’Asd Volte Basse. L’evento, intitolato al Memorial Michele Lucci – in ricordo del ... lanazione.it