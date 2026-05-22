Gara podistica lavori ed eventi | come cambia la viabilità in città
Il Comune di Arezzo ha comunicato modifiche alla viabilità cittadina in vista di una gara podistica prevista per domenica 24 maggio. Dalle 7 alle 13 sarà vietata la sosta e il transito in via Guido Monaco, dalla piazza omonima fino alla stazione. Inoltre, tra le 9,15 e le 11,30, saranno applicati divieti lungo il percorso della corsa. La città si prepara a ospitare l’evento sportivo, con interventi temporanei per gestire il traffico e garantire la sicurezza dei partecipanti.
Il Comune di Arezzo annuncia le prossime modifiche a sosta e circolazione. Gara podistica in programma domenica 24 maggio: dalle 7 alle 13 scattano i divieti di sosta e di transito in via Guido Monaco dalla piazza omonima alla stazione mentre dalle 9,15 alle 11,30 lungo il percorso, che verrà. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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