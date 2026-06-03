Ospedale Ruggi | designato il candidato prescelto alla nomina di Direttore Generale
La Giunta regionale della Campania ha scelto il candidato per la carica di Direttore Generale dell’ospedale Ruggi. La decisione è stata presa al termine dei lavori della Commissione di Esperti, nominata con decreto del Presidente. La nomina sarà formalizzata nei prossimi giorni. La commissione ha valutato i profili dei candidati, arrivando a una scelta tra quelli presentati. Non sono stati comunicati dettagli sui nomi o sui criteri di selezione.
Tempo di lettura: < 1 minuto La Giunta regionale della Campania, ad esito dei lavori della Commissione di Esperti nominata con Decreto del Presidente n. 252026, ha indicato, nel corso della seduta odierna, l’avv. Nicola Cantone come candidato prescelto alla nomina di Direttore Generale dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona” di Salerno. La proposta viene ora trasmessa al Rettore dell’Università degli Studi di Salerno per acquisire la prevista intesa. Nicola Cantone, avvocato aversano, è laureato con lode in giurisprudenza alla Federico II, ha esercitato la professione legale fino al 2012. Già. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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