Ospedale Ruggi | designato il candidato prescelto alla nomina di Direttore Generale

Notizia in breve

La Giunta regionale della Campania ha scelto il candidato per la carica di Direttore Generale dell’ospedale Ruggi. La decisione è stata presa al termine dei lavori della Commissione di Esperti, nominata con decreto del Presidente. La nomina sarà formalizzata nei prossimi giorni. La commissione ha valutato i profili dei candidati, arrivando a una scelta tra quelli presentati. Non sono stati comunicati dettagli sui nomi o sui criteri di selezione.