Ruggi ancora senza manager Polichetti Udc | Uscire dallo stallo
L’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno resta senza un manager da diverso tempo, con la governance ancora in attesa di una nomina. Mario Polichetti, rappresentante dell’Unione di Centro, ha sottolineato l’urgenza di uscire dallo stallo e di adottare una decisione rapida per garantire la continuità gestionale della struttura sanitaria. La situazione attuale impedisce di definire le future linee di azione e di pianificare interventi strategici.
In un momento in cui la governance dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno continua a rimanere in una fase di incertezza, Mario Polichetti, coordinatore del Dipartimento nazionale Salute dell’Unione di Centro (Udc), richiama l’attenzione sulla necessità di una decisione immediata che consenta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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