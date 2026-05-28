Ruggi ancora senza direttore Nursind e Polichetti Udc | Fico lo nomini subito
Il direttore dell’Azienda Ruggi di Salerno non è ancora stato nominato, lasciando l’ospedale senza un vertice stabile. Nursind e Polichetti dell’Udc hanno chiesto pubblicamente che venga nominato subito un nuovo responsabile. La carenza di una guida ufficiale prosegue, mentre i problemi dell’ospedale continuano ad accumularsi. La nomina di un nuovo direttore resta una priorità per le organizzazioni sindacali e politiche.
Il tempo passa, i problemi si accumulano e al vertice dell’Azienda Ruggi di Salerno manca ancora una guida stabile. È un vero e proprio grido d’allarme quello lanciato dalla segreteria territoriale del Nursind di Salerno che, con una lettera indirizzata al governatore della Regione Campania. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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