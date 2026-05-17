Ruggi senza manager Polichetti Udc | Subito la nomina!

Il responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc ha chiesto alla Regione Campania di procedere rapidamente alla nomina del nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria “Ruggi” di Salerno, in seguito alla mancanza di una figura di gestione. La richiesta arriva in un momento in cui l’ospedale non dispone di un manager, sollecitando un intervento immediato per risolvere la situazione. La nomina del nuovo dirigente è considerata prioritaria.

Sulla nomina del nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria “Ruggi” di Salerno, interviene Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc che sollecita la Regione Campania ad accelerare l'iter. Secondo Polichetti, infatti, la decisione risulta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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