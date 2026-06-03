ruggeri regina di spagna trionfa anche a saragozza

Notizia in breve

Jennifer Ruggeri, classe 2003, ha conquistato la vittoria a Saragozza, continuando un inizio di 2026 molto positivo. La atleta, originaria di Potenza Picena e tesserata per il circolo Mta di Jesi, si è affermata con successo in questa competizione. Ruggeri, che ha ancora 23 anni, sta ottenendo risultati di rilievo in questa fase della sua carriera. La sua partecipazione a questa gara si aggiunge alle sue recenti affermazioni, segnando un avvio promettente per l’anno.