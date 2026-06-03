Ruggeri regina di Spagna Trionfa anche a Saragozza
Jennifer Ruggeri, classe 2003, ha conquistato la vittoria a Saragozza, continuando un inizio di 2026 molto positivo. La atleta, originaria di Potenza Picena e tesserata per il circolo Mta di Jesi, si è affermata con successo in questa competizione. Ruggeri, che ha ancora 23 anni, sta ottenendo risultati di rilievo in questa fase della sua carriera. La sua partecipazione a questa gara si aggiunge alle sue recenti affermazioni, segnando un avvio promettente per l’anno.
Prosegue l’inizio di 2026 da sogno di Jennifer Ruggeri, la classe 2003, 23 anni ancora da compiere, originaria di Potenza Picena ma da tempo tesserata per il circolo Mta di Jesi, dove si allena. Quello che ormai può essere a tutti gli effetti considerato il nuovo astro nascente del tennis azzurro ha vinto infatti un altro torneo nel fine settimana appena trascorso: Ruggeri, che sa farsi valere anche in doppio, stavolta ha trionfato in singolare vincendo in Spagna il torneo di Saragozza, W75 Itf sulla terra rossa. Successo pesantissimo che vale una ulteriore scalata nel ranking mondiale per Ruggeri, che raggiunge le posizione Wta numero 211, suo nuovo massimo in carriera: in pochi mesi Jennifer è cresciuta di un centinaio di posizioni in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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