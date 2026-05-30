Spissu diventa eroe in Spagna | salva il Saragozza con una tripla assurda
Marco Spissu ha segnato 20 punti nella partita di ieri sera, contribuendo alla vittoria del suo team nella massima divisione spagnola. L’atleta ha realizzato una tripla decisiva negli ultimi secondi, permettendo alla squadra di evitare la sconfitta e ottenere la salvezza. La partita si è conclusa con il team che ha mantenuto il vantaggio nel punteggio, grazie anche al contributo di Spissu. La sua performance ha ricevuto attenzione per il tiro conclusivo.
Serata da incorniciare per Marco Spissu, che con 20 punti e una tripla favolosa all'ultimo secondo regala la salvezza al suo Saragozza nella massima serie spagnola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie e thread social correlati
Follia in campo in Spagna, il portiere del Saragozza stende con un pugno in faccia l’avversario – Il videoDurante un incontro di Serie B in Spagna, il portiere del Saragozza ha colpito con un pugno in faccia un avversario al termine della partita.
Eroe in pizzeria a Sava: il titolare salva una cliente soffocataUn episodio si è verificato in una pizzeria di Sava, quando il titolare ha prontamente intervenuto per soccorrere una cliente che stava soffocando...