Jennifer Ruggeri ' olè' a Saragozza | vince il 4° torneo Itf in carriera e ritocca il ' best ranking' nella classifica Wta

Notizia in breve

Sotto il sole di Saragozza, una tennista italiana ha vinto il suo quarto torneo Itf. In finale, ha battuto una avversaria e ha ottenuto 75 punti nella classifica mondiale Wta. La vittoria si è concretizzata durante il torneo iberico, segnando un nuovo miglior ranking in carriera. La partita si è svolta con condizioni di caldo intenso e ha visto la giocatrice italiana prevalere in due set.