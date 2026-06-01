Jennifer Ruggeri ' olè' a Saragozza | vince il 4° torneo Itf in carriera e ritocca il ' best ranking' nella classifica Wta
Sotto il sole di Saragozza, una tennista italiana ha vinto il suo quarto torneo Itf. In finale, ha battuto una avversaria e ha ottenuto 75 punti nella classifica mondiale Wta. La vittoria si è concretizzata durante il torneo iberico, segnando un nuovo miglior ranking in carriera. La partita si è svolta con condizioni di caldo intenso e ha visto la giocatrice italiana prevalere in due set.
JESI – Sotto il sole cocente di Saragozza prende forma l’impresa di Jennifer Ruggeri, che si impone nel torneo Itf iberico – il quarto in carriera – conquistando 75 preziosi punti nella classifica Wta. La tennista della Mta Pro Team di Jesi – che compirà 23 anni il prossimo luglio – ha dominato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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