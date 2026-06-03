rugby valdarno protagonista al torneo di san vincenzo

Il Rugby Valdarno ha partecipato al Torneo di San Vincenzo con le categorie giovanili, disputando diverse partite nel fine settimana. La squadra ha affrontato avversari di varie regioni, portando avanti la propria attività di formazione e competizione. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto numerosi incontri tra le squadre partecipanti. L’evento ha coinvolto diverse società sportive, offrendo un’opportunità di confronto e crescita per i giovani atleti.

Firenze, 03 giugno 2026 – È stato un fine settimana da ricordare per il Rugby Valdarno, impegnato al Torneo di San Vincenzo con le proprie categorie giovanili. Una partecipazione ricca di soddisfazioni, fatta di entusiasmo, belle prestazioni e risultati importanti, che ha confermato l’ottimo momento vissuto dal settore giovanile biancorosso. La manifestazione si è rivelata una vetrina significativa per mettere in mostra il percorso di crescita dei ragazzi e il lavoro costante portato avanti dallo staff tecnico nel corso della stagione. Un impegno quotidiano che sta contribuendo a costruire gruppi sempre più affiatati, capaci di affrontare le sfide sportive con passione, spirito di squadra e voglia di migliorarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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