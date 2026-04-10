Rugby Valdarno in campo per il 1° Torneo dedicato a Mauro Lapi

Da sport.quotidiano.net 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Figline si terrà il primo Torneo del Valdarno di rugby, un evento che si svolgerà durante il fine settimana e che coinvolgerà diverse squadre della regione. La manifestazione è dedicata a Mauro Lapi, figura conosciuta nel territorio e nel mondo del rugby locale. L’appuntamento si inserisce in un programma di attività sportive e di incontro tra le comunità del Valdarno.

Arezzo, 10 aprile 2026 – Sarà un fine settimana all’insegna dello sport, della memoria e della comunità quello in programma a Figline con il 1° Torneo del Valdarno, manifestazione dedicata a Mauro Lapi, figura molto legata al territorio e al movimento rugbistico locale. L’evento, patrocinato dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, si svolgerà nello storico impianto del Campo sportivo Florio Turrini, pronto ad accogliere centinaia di giovani atleti, famiglie e appassionati per una due giorni che promette spettacolo e partecipazione. Protagonisti assoluti saranno i bambini e i ragazzi del minirugby, con le categorie Under 10 e Under 12, cuore pulsante di un movimento che continua a crescere anche a livello locale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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