Rugby Valdarno protagonista su più fronti | risultati esperienza e segnali di crescita

Il Rugby Valdarno ha disputato un fine settimana molto impegnativo, coinvolgendo tutte le sue squadre in diverse partite. La squadra ha ottenuto diversi risultati positivi e ha accumulato esperienze utili per il proseguimento della stagione. Le partite si sono svolte su più campi e hanno visto i giocatori confrontarsi con avversari di diversi livelli, contribuendo a rafforzare il percorso del club.

Arezzo, 17 marzo 2026 – È stato un fine settimana intenso per il Rugby Valdarno, impegnato su più campi con tutte le sue formazioni e capace di raccogliere risultati, esperienze e conferme importanti nel proprio percorso di crescita. Il weekend si è aperto nel segno del rugby femminile. A Sesto Fiorentino, in occasione della Festa della Donna, si è disputato un torneo di touch rugby interamente al femminile, che ha visto la partecipazione di diverse realtà toscane. Tra le protagoniste le “Luppole” del Valdarno, capaci di distinguersi per entusiasmo, spirito di squadra e solidità difensiva, trascinate anche dalla prova convincente di Violetta Rossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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