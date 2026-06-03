Un uomo ha forzato la serratura di un’auto e ha portato via un borsello. All’interno c’era una pistola, che è stata trovata poco dopo dagli agenti. L’individuo è stato fermato poco dopo il furto. La polizia sta indagando sui motivi dell’episodio e sulla provenienza dell’arma. Nessun altro dettaglio sulle modalità o sull’identità del responsabile è stato reso noto.

Ha forzato la serratura di una macchina e ha portato via velocemente un borsello. Fin qui niente di ’straordinario’, perché l’episodio potrebbe sembrare, a primo impatto, un furto come un altro. Peccato che nel marsupio, asportato da un’auto in sosta in un parcheggio di via Michelino l’altro pomeriggio, non ci fossero solo soldi, documenti o carte di credito, ma anche e soprattutto una pistola, che è stata così sottratta al proprietario del veicolo, un ex appartenente alle forze dell’ordine, ora in pensione. L’arma, che pare fosse priva di colpi, è stata ritrovata dopo qualche ora dagli agenti di polizia, che sono riusciti anche a identificare il ladro e denunciarlo per furto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ruba un borsello dall’auto. Dentro c’è una pistola

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