Baby gang ruba il borsello ai coetanei sferra una testata a una 15enne e si dà alla fuga Due persone denunciate

Da ilgazzettino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due adolescenti sono stati denunciati dopo aver sottratto un borsello a due coetanei. Durante la fuga, hanno colpito con una testata una ragazza di 15 anni, che si trovava sul luogo. La scena si è svolta in via pubblica, con i giovani che sono stati fermati successivamente dalle forze dell’ordine. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

RONCADE - Rubano un borsello a due coetanei e, per garantirsi la fuga, sferrano una testata a una ragazza quindicenne. Poi si mettono a scappare a gambe levate e, dopo poco, vengono identificati dai carabinieri nella frazione vicina. È l'ennesimo caso di violenza tra minori avvenuto in centro giovedì pomeriggio. I militari del comando locale sono intervenuti immediatamente, riuscendo in breve tempo a identificare i responsabili e a intercettarli: si tratta di due quindicenni già noti per escandescenze. A detta di altri passanti, inizialmente erano in tre, ma uno non ha preso parte all'aggressione, restando indietro. Sono stati denunciati per furto, ma l'accusa potrebbe aggravarsi - una volta attestata la violenza subita dalla giovane - in rapina. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

baby gang ruba il borsello ai coetanei sferra una testata a una 15enne e si d224 alla fuga due persone denunciate
© Ilgazzettino.it - Baby gang ruba il borsello ai coetanei, sferra una testata a una 15enne e si dà alla fuga. Due persone denunciate
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Baby gang arrestato, il video dell'operazione dei Carabinieri

Video Baby gang arrestato, il video dell'operazione dei Carabinieri

Notizie e thread social correlati

Parma: due docenti aggrediti da una baby gangDue insegnanti sono stati vittime di un episodio di violenza nei pressi del parco Falcone e Borsellino a Parma.

Udine e Gorizia, baby gang delle rapine sui treni regionali: rubavano orologi e cuffie ai coetaneiTra Udine e Gorizia, alcune rapine commesse da minorenni sui treni regionali hanno portato alla denuncia di alcuni ragazzi.

Temi più discussi: La baby gang delle ragazze ruba 770 euro in profumi: presa una 23enne di Ghisalba. Con lei una tredicenne; Baby gang ruba il borsello ai coetanei, sferra una testata a una 15enne e si dà alla fuga. Due persone denunciate; Liste d'attesa, Veneto promosso da Agenas: Ma restano alcune criticità; Pfas, i consorzi idrici presentano il conto: I condannati paghino i primi 1,5 milioni.

baby gang ruba ilLa baby gang delle ragazze ruba 770 euro in profumi: presa una 23enne di Ghisalba. Con lei una tredicenneLa polizia di Stato ha arrestato una giovane italiana classe 2003, residente a Ghisalba, dopo un furto da Sephora, negozio di cosmetici del centro di Bergamo. L’intervento è scattato dopo la segnalazi ... bergamo.corriere.it

Baby gang, la tolleranza zero è rispetto verso le vittimeA Parma, dopo un semplice rimprovero, due insegnanti delle scuole superiori sono stati aggrediti, spintonanti e presi a cinghiate da un gruppo di ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web