Due adolescenti sono stati denunciati dopo aver sottratto un borsello a due coetanei. Durante la fuga, hanno colpito con una testata una ragazza di 15 anni, che si trovava sul luogo. La scena si è svolta in via pubblica, con i giovani che sono stati fermati successivamente dalle forze dell’ordine. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.

RONCADE - Rubano un borsello a due coetanei e, per garantirsi la fuga, sferrano una testata a una ragazza quindicenne. Poi si mettono a scappare a gambe levate e, dopo poco, vengono identificati dai carabinieri nella frazione vicina. È l'ennesimo caso di violenza tra minori avvenuto in centro giovedì pomeriggio. I militari del comando locale sono intervenuti immediatamente, riuscendo in breve tempo a identificare i responsabili e a intercettarli: si tratta di due quindicenni già noti per escandescenze. A detta di altri passanti, inizialmente erano in tre, ma uno non ha preso parte all'aggressione, restando indietro. Sono stati denunciati per furto, ma l'accusa potrebbe aggravarsi - una volta attestata la violenza subita dalla giovane - in rapina. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Baby gang ruba il borsello ai coetanei, sferra una testata a una 15enne e si dà alla fuga. Due persone denunciate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Baby gang arrestato, il video dell'operazione dei Carabinieri

Notizie e thread social correlati

Parma: due docenti aggrediti da una baby gangDue insegnanti sono stati vittime di un episodio di violenza nei pressi del parco Falcone e Borsellino a Parma.

Udine e Gorizia, baby gang delle rapine sui treni regionali: rubavano orologi e cuffie ai coetaneiTra Udine e Gorizia, alcune rapine commesse da minorenni sui treni regionali hanno portato alla denuncia di alcuni ragazzi.

Temi più discussi: La baby gang delle ragazze ruba 770 euro in profumi: presa una 23enne di Ghisalba. Con lei una tredicenne; Baby gang ruba il borsello ai coetanei, sferra una testata a una 15enne e si dà alla fuga. Due persone denunciate; Liste d'attesa, Veneto promosso da Agenas: Ma restano alcune criticità; Pfas, i consorzi idrici presentano il conto: I condannati paghino i primi 1,5 milioni.

Chi ruba fino a 49 milioni di soldi pubblici può ambire addirittura di essere ministro. x.com

La baby gang delle ragazze ruba 770 euro in profumi: presa una 23enne di Ghisalba. Con lei una tredicenneLa polizia di Stato ha arrestato una giovane italiana classe 2003, residente a Ghisalba, dopo un furto da Sephora, negozio di cosmetici del centro di Bergamo. L’intervento è scattato dopo la segnalazi ... bergamo.corriere.it

Baby gang, la tolleranza zero è rispetto verso le vittimeA Parma, dopo un semplice rimprovero, due insegnanti delle scuole superiori sono stati aggrediti, spintonanti e presi a cinghiate da un gruppo di ... iltempo.it