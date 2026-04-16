Entra di notte in una abitazione ruba il borsello e aggredisce il proprietario | 40enne ai domiciliari

Nella notte, un uomo di 40 anni è entrato in un’abitazione e, dopo aver sottratto un borsello, ha aggredito il proprietario. La Procura di Catania ha presentato richiesta di misura cautelare e il gip ha disposto gli arresti domiciliari per l’indagato. L’episodio si è verificato in un quartiere della città e l’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

La Procura distrettuale della Repubblica di Catania ha richiesto e ottenuto dal gip del Tribunale di Catania un'ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di A. C., 40enne di Paternò. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Paternò, che hanno condotto le indagini.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Ruba una bicicletta elettrica e aggredisce il proprietario alla stazione di Bologna, arrestato 50enneUn arresto e una bicicletta elettrica recuperata: questo l’epilogo di un episodio avvenuto lo scorso 18 gennaio presso la stazione centrale di... Ruba due birre e aggredisce una poliziotta fuori servizio: arrestata 40enneUn furto di pochi euro che si sarebbe trasformato in un’aggressione con tanto di arresto. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Hormuz, l’ultimatum e il diritto: quando la minaccia entra nel campo dei crimini di guerra; Roma est, choc al santuario: ragazzo entra e bestemmia durante la veglia di Pasqua; Pensioni lavori usuranti 2026: domanda entro il 1° maggio; Notte choc in ospedale. Paziente entra in una camera e molesta sessualmente anziana. Mar-a-Lago, 21enne entra di notte con fucile e tanica di benzina e viene uccisoPaura a Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump che si trova in Florida. Un uomo è entrato nel perimetro in piena notte con un fucile e una tanica di benzina. Il Secret Service, con l’aiuto della ... blitzquotidiano.it Procione entra nel negozio di liquori di notte e fa razzia: ritrovato ubriaco in bagnoLa vicenda è accaduta in un negozio di alcolici in Virginia, dove l'animale è rimasto incastrato tutta la notte, seminando il panico I dipendenti del negozio Ashland Abc Store, rivenditore di ... leggo.it Un uomo entra nella libreria di Ivrea con pantaloni e mutande abbassati, sfoglia e compra libri con calma: titolare impassibile,. Atti osceni e dubbi tra provocazione, disagio o performance - facebook.com facebook Con la sconfitta di Orbán entra in crisi il gigantesco network di propaganda che dall'Ungheria alimentava il mondo MAGA. La mia analisi su @ilfoglio_it x.com